Молодой человек стал жертвой циничной схемы обмана.

В Тарском районе полиция расследует дистанционное мошенничество, жертвой которого стал 18-летний студент. Молодой человек потерял 1 млн 770 тыс. рублей.

История началась со звонка якобы от сотрудника оператора мобильной связи, который настоятельно рекомендовал продиктовать полученный в SMS код для предотвращения блокировки SIM-карты. Уже вскоре студент увидел в своем аккаунте на портале «Госуслуги» запись о выданной доверенности на управление его банковскими счетами третьими лицами.

Продолжая доверять псевдоспециалистам, молодой человек получил предложение обезопасить свои накопления переводом на специальный «безопасный счет». Более того, из опасения потерять собственные средства, он попросил друзей поддержать его материально, пообещав вернуть полученные деньги позже. Все переведенные студентом деньги исчезли.

Общая сумма переводов составила шесть платежей по 295 тыс. рублей каждый. Потерпевший вовремя осознал, что его ввели в заблуждение, и обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), продолжается сбор доказательств и установление лиц, причастных к преступлению.