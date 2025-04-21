Грузовики, направляющиеся к месту строительства объездной дороги, уничтожили асфальт.
В сообществе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о разрушенной дороге в Марьяновском районе. Повреждение дорожного полотна произошло вследствие ремонтных работ на соседней магистрали.
– В селе Орловка Марьяновского района идет строительство дороги к колхозу, и машины, которые идут к месту проведения работ гружеными, разбили весь асфальт от трассы к селу! Еще недавно новая асфальтированная дорога от трассы до села превратилась в стиральную доску. Вопрос к министерству транспорта и администрации района, какие меры вы будете принимать в сложившейся ситуации? Почему одну дорогу строят (к ферме в обход села), а новую центральную трассу всю РАЗДАВИЛИ? Кто теперь починит нам дорогу и когда? Ехать теперь там просто невозможно, – негодует автор сообщения.
Фотографии наглядно демонстрируют, как тяжелые машины практически уничтожили грунтовую дорогу, не предназначенную для подобной нагрузки.
Отметим, что весной из-за повышенной влажности грунта вводятся временные ограничения на проезд крупнотоннажных автомобилей. Однако, судя по всему, данная дорога оказалась исключением из этого правила.