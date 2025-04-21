Омск-Информ
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·Общество

Доехать в аэропорт можно будет с автовокзала.
Правительство Омской области рассматривает возможность запуска автобусного маршрута от автовокзала до нового международного аэропорта Омск-Федоровка. Как сообщает «Ом1», сделать это планируют к моменту ввода последнего в эксплуатацию.
Напомним, недостроенный аэропорт Омск-Федоровка находится в 25 км от центра города. Возобновить его строительство планируется в 2026 году, а завершить – к концу 2028-го. Этим займется компания «ЛимакМаращ», которая ранее строила «G-Drive Арену».
·Общество

Доехать в аэропорт можно будет с автовокзала.
Правительство Омской области рассматривает возможность запуска автобусного маршрута от автовокзала до нового международного аэропорта Омск-Федоровка. Как сообщает «Ом1», сделать это планируют к моменту ввода последнего в эксплуатацию.
Напомним, недостроенный аэропорт Омск-Федоровка находится в 25 км от центра города. Возобновить его строительство планируется в 2026 году, а завершить – к концу 2028-го. Этим займется компания «ЛимакМаращ», которая ранее строила «G-Drive Арену».