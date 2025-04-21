Новая услуга появилась в апреле.

Санаторий-профилакторий «Коммунальник», расположенный в курортной зоне Омского района, возле села Красноярка, обзавелся медицинской лицензией на предоставление услуг психотерапии. Разрешение было предоставлено в апреле и размещено на сайте Министерства здравоохранения Омской области, сообщает «РБК Омск»,

С апреля в санатории начала работу врач-психотерапевт Лариса Тимошенко, предлагающая личные консультации и коллективные сеансы.

Связано это с объективным ростом психических заболеваний в регионе. Министерство здравоохранения Омской области сообщает об устойчивом росте числа пациентов с психическими заболеваниями и поведенческими отклонениями. Так, если в 2021 году этот показатель составлял 73,4 тысячи зарегистрированных случаев, то в следующем, 2022-м он увеличился до 88,5 тысячи. К концу 2023 года число таких больных достигло отметки 89,8 тысячи человек. Информация о количестве пациентов за 2024 год пока отсутствует.