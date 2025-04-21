Омск-Информ
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·Происшествия

Причины пожара устанавливаются. 
В Полтавском районе произошло возгорание в частной летней кухне площадью 21 квадратный метр. Инцидент произошел вчера вечером, 20 апреля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
Для ликвидации пожара потребовалось привлечение пяти спасателей и двух единиц специальной техники. Открытое пламя удалось устранить за 14 минут.
Сотрудники МЧС продолжают устанавливать причины возникновения пожара. 
·Происшествия

Причины пожара устанавливаются. 
В Полтавском районе произошло возгорание в частной летней кухне площадью 21 квадратный метр. Инцидент произошел вчера вечером, 20 апреля. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия.
Для ликвидации пожара потребовалось привлечение пяти спасателей и двух единиц специальной техники. Открытое пламя удалось устранить за 14 минут.
Сотрудники МЧС продолжают устанавливать причины возникновения пожара. 