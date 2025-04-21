Геоглиф «Победе – 80» появился в Усть-Заостровском сельском поселении.

В Усть-Заостровском сельском поселении состоялась высадка геоглифа «Победе – 80». Это мероприятие послужило стартом Международной акции «Сад памяти» 2025 года. Площадь надписи составила более 3 гектаров. На ее создание ушло более 9 тысяч молодых сосен.

В высадке геоглифа приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и глава Омского района Геннадий Долматов. Всего в мероприятии приняли участие более 200 человек. В их числе были местные жители, представители органов власти, общественности и молодежных объединений.

Отметим, что во время акции «Сад памяти» собираются посадить 27 млн деревьев. Эта акция проводится уже 5-й год. Ежегодно она охватывает период с марта по 22 июня.

Кроме того, в этом году в Омской области планируют высадить 33 новых сада Памяти. Их общая площадь составит более 75 гектаров. В регионе появятся 264 тысячи деревьев, в числе которых сосна, кедр, яблоня, черемуха, ель, береза и липа.

Акция затронет 15 лесничеств, в ней примут участие около 1 тысячи человек – это волонтеры, лесоводы, представители школьных лесничеств и их руководители. Наиболее крупные посадки пройдут в Калачинском, Омском и Горьковском районах. Там высадят более 20 тысяч деревьев.