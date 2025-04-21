Омск-Информ
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·Происшествия

Всем троим понадобилась медицинская помощь.
Сегодня, 21 апреля, около 00:43 часов на трассе в Исилькульском районе Омской области случилась авария. Как уточнили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель на «Ладе-Гранте» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение.
В ДТП пострадали как сам водитель, так и его пассажиры, 15 и 19 лет. Им понадобилась медицинская помощь.
В обстоятельствах и причинах происшествия продолжают разбираться полицейские.
·Происшествия

Всем троим понадобилась медицинская помощь.
Сегодня, 21 апреля, около 00:43 часов на трассе в Исилькульском районе Омской области случилась авария. Как уточнили в Госавтоинспекции, 18-летний водитель на «Ладе-Гранте» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дорожное ограждение.
В ДТП пострадали как сам водитель, так и его пассажиры, 15 и 19 лет. Им понадобилась медицинская помощь.
В обстоятельствах и причинах происшествия продолжают разбираться полицейские.