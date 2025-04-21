На арендованном складе полицейские нашли товаров на 19,7 млн рублей.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированного алкоголя на 19,7 млн рублей. В преступлении обвиняют 56-летнего омича.
По версии следствия, с февраля по апрель 2023 года мужчина вместе с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, незаконно покупал, перевозил, хранил и продавал немаркированный алкоголь. Для хранения он арендовал два склада. Полицейские изъяли оттуда более 62 тыс. бутылок алкоголя.
– Для партии из 1324 бутылок водки они нашли покупателя, но сделка не состоялась – при погрузке товара соучастников задержали оперативники, – добавили в полици.
Отметим, что при продаже мужчина неоднократно использовал чужие товарные знаки.
У омича уже арестовали имущество на 2,1 млн рублей. Дело рассмотрит Октябрьский районный суд Омска.