Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Президент организации рассказал, что намерен сделать в ближайшие два года.

Вчера, по информации «Коммерческих вестей», был выбран новый глава «Омской гильдии риелторов». Новым президентом стал директор экспертно-оценочной фирмы «ЛЕДОН» Александр Каюкин.

Организация возникла в 2023 году в результате объединения Омского союза риелторов и Омской палаты специалистов по недвижимости. До недавнего времени Союз возглавлял Виталий Иванов, гендиректор «Городского юридического центра недвижимости «Эталон» Виталий Иванов.

Александр Каюкин ранее выполнял обязанности вице-президента и работал в составе координационного комитета. Новый руководитель подтвердил намерение продолжать стратегию развития, направленную на привлечение большего количества участников, внедрение добровольной сертификации и организацию образовательных мероприятий для повышения профессионализма в сфере недвижимости.

·Экономика/Бизнес

Президент организации рассказал, что намерен сделать в ближайшие два года.

Вчера, по информации «Коммерческих вестей», был выбран новый глава «Омской гильдии риелторов». Новым президентом стал директор экспертно-оценочной фирмы «ЛЕДОН» Александр Каюкин.

Организация возникла в 2023 году в результате объединения Омского союза риелторов и Омской палаты специалистов по недвижимости. До недавнего времени Союз возглавлял Виталий Иванов, гендиректор «Городского юридического центра недвижимости «Эталон» Виталий Иванов.

Александр Каюкин ранее выполнял обязанности вице-президента и работал в составе координационного комитета. Новый руководитель подтвердил намерение продолжать стратегию развития, направленную на привлечение большего количества участников, внедрение добровольной сертификации и организацию образовательных мероприятий для повышения профессионализма в сфере недвижимости.