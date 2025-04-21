Месяц аренды обойдется собственнику в 165 тысяч рублей.
В Омске сдается в аренду помещение, расположенное по адресу: ул. Партизанская, 5аА/8, рядом с историческими Тобольскими воротами. Этот объект является частью «Омской крепости», где ранее находились кухня и столовая резервного батальона. После проведенного ремонта в здании открыли ресторан «Reконструкция» и японский ресторан Izakaya Yosai.
Как указано на сайте бесплатных объявлений, предполагается сдать внаем свободное помещение площадью 288 кв. м. Пространство включает просторный гостевой зал, два офисных кабинета, приемную зону с ресепшеном и гардеробом, вспомогательную комнату и санузел. Судя по всему, ранее помещение использовалось как бар. Собственник предполагает, что арендатор сможет открыть в этом помещении ресторан, кальянную, хостел или офис. Ежемесячная плата за аренду составляет 165 тыс. рублей.