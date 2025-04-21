По вине водителя пострадал его друг.

Омская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 18-летнего парня. Омич обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, не имеющим права управления транспортным средством).

По версии следствия, в вечернее время 6 сентября прошлого года подросток, не имея права управления транспортным средством, ехал на рыбалку на мопеде с пассажиром, своим 17-летним другом. По пути следования, проезжая район улицы Дианова, молодой человек совершил грубое нарушение правил дорожного движения: на пересечении дорог он проигнорировал запретительный сигнал светофора и выехал на красный свет, после чего столкнулся с автомобилем Hyundai.

В результате ДТП пассажир мопеда получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Вину в совершении преступления водитель признал полностью, принял меры к возмещению причиненного ущерба. Уголовное дело прокуратура направила в Кировский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет тюрьмы.