За 2 дня было вынесено более 20 предупреждений.

Популярный среди молодежи тюнинг отрицательно сказывается на безопасности во время движения. Только за два дня сотрудники омской Госавтоинспекции вынесли 21 предупреждение водителям, использующим автомобили с незаконно установленной пневматической подвеской.

Как уточнили в ведомства, регистрация таких транспортных средств будет прекращена в ближайшее время. А для повторного прохождения регистрации владельцы обязаны устранить все внесенные технические модификации. В ином случае машина будет отобрана у владельца и помещена на штрафстоянку.

Кроме того, все нарушители понесли административную ответственность согласно части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматривающей наказание за управление автомобилем с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.