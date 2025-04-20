Региональная профилактика телесигнала коснется нескольких районов Омской области в течение рабочей недели.
Омская область готовится к недельному циклу профилактических работ, которые затронут телевизионное и радиоэфирное вещание региона. Согласно официальному графику, опубликованному на сайте Цифрового эфирного телевидения, неделю профилактического обслуживания начинают три крупных города – Омск, Тара и Черлак, где телеканалы временно прекратят свою работу с 1:00 утра до 10:00 утра 21 апреля.
Расписание запланированных перерывов вещания:
- Вторник, 22 апреля: село Неверовка Таврического района ожидает временное прекращение вещания с 11:00 до 17:00.
- Среда, 23 апреля: Русская Поляна подвергнется аналогичным сбоям с 11:00 до 17:00, а жители Черлака потеряют возможность прослушивать радиостанцию «Радио России», которую ждет простой с 9:00 до 18:00.
- Четверг, 24 апреля: жителям Павлоградского района придется переждать технические работы, ведущие к прекращению передачи телепрограмм с 9:00 до 15:00.
- Пятница, 25 апреля: последний день профилактических мероприятий охватит Большие Уки, где первые десять цифровых телеканалов приостановят вещание с 12:00 до 16:00.
Эти мероприятия направлены на поддержание стабильного функционирования сети цифрового эфирного телевидения и обеспечат качественный прием сигнала для населения региона в дальнейшем.