Спасатели круглосуточно откачивают воду, ​водомерные посты мониторят обстановку.

За последнюю неделю в Омске зафиксировано уменьшение паводкового уровня воды в районе Осташково на 17 сантиметров за минувшую неделю. Мониторинг проводится у СНТ «Электромер» и «Сибирский садовод-4».

Поскольку затопленные зоны еще сохраняются, спасательные службы ведут непрерывную откачку жидкости с помощью насосной станции. Водомерные посты наблюдают за обстановкой, чтобы оперативно перераспределить технику в случае необходимости. Работы ведутся непрерывно.

Ранее омичи сообщали о затоплении кладбища в селе Морозовка, а Транссибирская магистраль оказалась под риском повреждения из-за размыва золоотвала ТЭЦ-5.