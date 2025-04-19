Администрация просит жителей быть внимательнее и учитывать погодные условия.

19 апреля пресс-служба администрации Омска опубликовала официальное предупреждение об изменении погодных условий на территории области. Информация была предоставлена специализированным органом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Ожидается, что ночью 20 апреля на большей части Омской области выпадут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Особенностью ночи станет сильный ветер с порывами до 15–17 метров в секунду.

С наступлением дневных часов погода ухудшится еще сильнее: пойдут интенсивные дожди, возможен град и грозы. Максимальная сила ветра способна достичь отметки в 21 м/с. Параллельно произойдет значительное повышение температуры воздуха.

Администрация просит жителей внимательно следить за ситуацией и избегать рискованных действий в условиях ненастья. Просьба заблаговременно убрать личные вещи с открытых пространств и ограничить выход на улицу в моменты сильных порывов ветра.