Преступники снова применяют старый способ, убеждая жертв спасти деньги переводом на подставные счета.

Как сообщили в прокуратуре, 16 апреля 65-летний мужчина обратился в отделение полиции и сообщил, что в первой половине месяца получил сообщение в мессенджере от абонента, представившегося сотрудником «Росфинмониторинга».

Незнакомец утверждал, будто преступники намереваются украсть его накопления для финансирования террористов, и рекомендовал срочно перевести деньги на безопасный счет для защиты.

Мужчина поверил обманщику и отправил на указанный счет крупную сумму – 1,1 млн рублей.

В настоящее время по данному случаю проводится расследование, правоохранительными органами предпринимаются меры для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 1423 эпизода хищений денежных средств с применением информационных технологий. Совокупный ущерб от таких деяний составил более 420 млн рублей, хотя эта цифра ниже прошлогоднего показателя аналогичного периода на 70 млн рублей.