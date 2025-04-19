Омск-Информ
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·Происшествия

Преступники снова применяют старый способ, убеждая жертв спасти деньги переводом на подставные счета.

Как сообщили в прокуратуре, 16 апреля 65-летний мужчина обратился в отделение полиции и сообщил, что в первой половине месяца получил сообщение в мессенджере от абонента, представившегося сотрудником «Росфинмониторинга».

Незнакомец утверждал, будто преступники намереваются украсть его накопления для финансирования террористов, и рекомендовал срочно перевести деньги на безопасный счет для защиты.

Мужчина поверил обманщику и отправил на указанный счет крупную сумму – 1,1 млн рублей.

В настоящее время по данному случаю проводится расследование, правоохранительными органами предпринимаются меры для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 1423 эпизода хищений денежных средств с применением информационных технологий. Совокупный ущерб от таких деяний составил более 420 млн рублей, хотя эта цифра ниже прошлогоднего показателя аналогичного периода на 70 млн рублей.

·Происшествия

Преступники снова применяют старый способ, убеждая жертв спасти деньги переводом на подставные счета.

Как сообщили в прокуратуре, 16 апреля 65-летний мужчина обратился в отделение полиции и сообщил, что в первой половине месяца получил сообщение в мессенджере от абонента, представившегося сотрудником «Росфинмониторинга».

Незнакомец утверждал, будто преступники намереваются украсть его накопления для финансирования террористов, и рекомендовал срочно перевести деньги на безопасный счет для защиты.

Мужчина поверил обманщику и отправил на указанный счет крупную сумму – 1,1 млн рублей.

В настоящее время по данному случаю проводится расследование, правоохранительными органами предпринимаются меры для выявления и привлечения к ответственности виновных лиц.

Всего с начала 2025 года зарегистрировано 1423 эпизода хищений денежных средств с применением информационных технологий. Совокупный ущерб от таких деяний составил более 420 млн рублей, хотя эта цифра ниже прошлогоднего показателя аналогичного периода на 70 млн рублей.