Руководство региона поручило ускорить дорожные работы и повысить ответственность подрядчиков.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поручил гарантировать высокое качество и точное выполнение графика дорожных работ в регионе. Ввиду короткого периода благоприятных климатических условий для ремонта автодорог, руководитель региона особо подчеркнул необходимость своевременного завершения всех предусмотренных проектом дорожных мероприятий в течение наступившего года.

Отдельно губернатор обратил внимание на необходимость поддержания высокого уровня выполненных работ, потребовав от исполнителей точного следования техническим нормативам и добросовестного выполнения обязательств по гарантии. Кроме того, он поручил своему заместителю Динару Курманову усилить надзор за процессом осуществления дорожных ремонтов.

- Начался дорожный сезон. Он у нас в регионе не очень продолжительный, и нужно успеть выполнить весь объем дорожных работ, который мы запланировали на этот год. Особое внимание — к качеству работ и выполнению подрядчиками гарантийных обязательств, - сообщил Виталий Хоценко.

По информации пресс-службы Правительства, вопрос качества дорог в регионе будет находиться под постоянным контролем.