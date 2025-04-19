Омск-Информ
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·Происшествия

Дознаватели устанавливают причину пожара.

Вчера, 18 апреля, около половины пятого в садоводческом товариществе «Шинник» загорелся автомобиль.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы 6 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

Открытый огонь удалось ликвидировать за четырнадцать минут. Пострадавших нет.

Причина инцидента устанавливается дознавателями МЧС.

·Происшествия

Дознаватели устанавливают причину пожара.

Вчера, 18 апреля, около половины пятого в садоводческом товариществе «Шинник» загорелся автомобиль.

Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. Для тушения пожара были задействованы 6 сотрудников МЧС и две единицы специальной техники.

Открытый огонь удалось ликвидировать за четырнадцать минут. Пострадавших нет.

Причина инцидента устанавливается дознавателями МЧС.