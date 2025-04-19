Стройка по плану начнется в 2028 году.

В Омске намерены построить новую транспортную развязку, которая будет оборудована парковочными местами, около пересечения ул. Маяковского и 8-й линии, неподалеку от парка 30 лет ВЛКСМ.

Строительство новой транспортной развязки в Омске обойдется примерно в 316,3 миллиона рублей, начало работ запланировано на 2028–2029 годы. Длина планируемой развязки составит около половины километра. Как именно будет выглядеть будущая конструкция и зачем выбрано именно это место, пока непонятно. Возможно, новая дорога на улице 8-я Линия заменит собой дополнительную трассу для разгрузки движения на улице Богдана Хмельницкого. Но не исключается вариант, что данная мера связана с подготовкой инфраструктуры к будущему строительству жилья, такому как застройка районов индивидуальной жилой застройки.

Согласно документу, размещенному на сайте правительства региона, бюджет программы «Развитие транспортной системы в Омской области» увеличился на 684,5 миллиона рублей. Эти дополнительные средства частично будут использованы для завершения строительства дороги, ведущей к комплексу переработки твердых бытовых отходов, находящемуся в Таврическом районе.