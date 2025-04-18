Он думал, что инвестирует.

Жертвой мошенников стал 64-летний руководитель стоматологического кабинета. Он потерял 6 700 000 рублей.

Как сообщает полиция, мужчине в мессенджере позвонил якобы трейдер и предложил дополнительный заработок на инвестициях. Омич согласился, установил на телефон два приложения, зарегистрировался на сайте и начал переводить на «брокерский счет» деньги. Сначала он перевел 100 долларов, потом 500 тыс. рублей сбережений, потом оформил три кредита на 6,2 млн рублей.

Инвестировал он два месяца, а когда решил вывести заработок, ему сообщили о блокировке счета. Для разблокировки нужно було купить страховой полис за 25 тыс. долларов. После этого омич заподозрил обман и обратился в полицию.