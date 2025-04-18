Омск-Информ
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·Общество

Ограничения будут действовать 9 часов.
В Омске 1 мая планируются ограничения движения транспорта. Проезд запретят с 9:00 до 18:00 на Левобережье в районе «Арены», где в это время пройдут соревнования по велосипедному спорту.
Улицы, которые перекроют:
  • дублер Лукашевича от Шаронова до проезда между «Лентой» и «Ареной»;
  • проезд между «Лентой» и «Ареной»;
  • проезд между «Ареной» и DNS до улицы Шаронова;
  • Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
Также с 7:00 до 18:00 на этих улицах запретят парковку.
·Общество

Ограничения будут действовать 9 часов.
В Омске 1 мая планируются ограничения движения транспорта. Проезд запретят с 9:00 до 18:00 на Левобережье в районе «Арены», где в это время пройдут соревнования по велосипедному спорту.
Улицы, которые перекроют:
  • дублер Лукашевича от Шаронова до проезда между «Лентой» и «Ареной»;
  • проезд между «Лентой» и «Ареной»;
  • проезд между «Ареной» и DNS до улицы Шаронова;
  • Шаронова до дублера улицы Лукашевича.
Также с 7:00 до 18:00 на этих улицах запретят парковку.