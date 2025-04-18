После полного восстановления Артем Блюменштейн намерен вернуться обратно к товарищам на фронт.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 18 апреля совершил рабочую поездку в Крутинский муниципальный район. В рамках визита он, в частности, заехал в село Зимино, где пообщался с семьей защитника Отечества Артема Блюменштейна. Рядовой Блюменштейн был ранен во время выполнения боевых задач в зоне СВО. После лечения в госпитале он продолжает восстановление в родном доме, где проживает вместе с родителями и младшим братом. До военной службы Артем работал вместе с отцом на местном животноводческом предприятии. Виталий Хоценко убедился, что боец идет на поправку, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

– Боец специальной военной операции Артем Александрович Блюменштейн сейчас восстанавливается после тяжелого ранения, которое получил, защищая Родину. Семья Блюменштейн в 2014 году вернулась в родную область из Германии, где проживала долгое время. Родители Артема Александровича вырастили сыновей настоящими патриотами. Сам боец уверен, что каждый мужчина просто обязан встать на защиту Отчизны, – написал Хоценко в своем телеграм-канале.

После полного восстановления Артем планирует вернуться обратно к товарищам на фронт.