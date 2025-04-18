Омск-Информ
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·Происшествия

По данным следователей, омича до смерти избил приятель. 

В Омске в многоэтажке на улице Маршала Жукова произошло убийство. В одной из квартир нашли тело 35-летнего мужчины с многочисленными повреждениями.

Следователи подозревают в преступлении 37-летнего знакомого мужчины. Как сообщает следственный комитет, омичи выпивали и один избил другого до смерти.

Подозреваемого задержали. В обстоятельствах и причинах преступления продолжают разбираться следователи.

·Происшествия

По данным следователей, омича до смерти избил приятель. 

В Омске в многоэтажке на улице Маршала Жукова произошло убийство. В одной из квартир нашли тело 35-летнего мужчины с многочисленными повреждениями.

Следователи подозревают в преступлении 37-летнего знакомого мужчины. Как сообщает следственный комитет, омичи выпивали и один избил другого до смерти.

Подозреваемого задержали. В обстоятельствах и причинах преступления продолжают разбираться следователи.