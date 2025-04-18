В разные годы здесь находились бильярдная и популярные кафе.
Департамент имущественных отношений мэрии Омска объявил конкурс на сдачу в аренду подвального помещения площадью 871,9 кв. м, расположенного в историческом здании гостиницы «Россия» на улице Партизанская, 2. Здание является памятником архитектуры регионального значения, построенным в начале XX века.
Срок аренды составит пять лет. Потенциальному арендатору разрешено вести любые виды деятельности, разрешенные российским законодательством, однако любая перепланировка и ремонтные работы потребуют предварительного согласования с собственниками объекта.
Начальная ставка арендной платы установлена на уровне 374 917 рублей ежемесячно. Стоимость помещения согласно экспертной оценке составляет 27,85 млн рублей.
Также будущим арендатором предусмотрено выполнение ряда условий эксплуатации исторического здания:
- Установка собственной вывески с названием заведения на фасаде здания, оснащенной ночной подсветкой.
- Регулярное проведение ремонта помещений и части фасада, пропорционально используемым площадям (минимум раз в год).
- Поддержание состояния помещения и прилегающей территории в полном порядке.
Сбор заявок открыт до 12 мая включительно, итоговая процедура определения арендатора состоится 15 мая.
Добавим, что в сдаваемом подвале в разные годы располагались бильярдная и популярные у омичей и гостей города кафе.