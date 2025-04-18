Мужчина ушел из дома утром 14 апреля, и до сих пор его не могут найти.

В Омске пропал 59-летний мужчина. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», Сергей Миронов ушел из своего дома на улице 3-я Береговая ориентировочно в 5-6 часов утра 14 апреля и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 170 см, голубые глаза, худощавое телосложение, носит короткую бороду.

Особые приметы: хромает на правую ногу из-за ампутации двух пальцев на ней, имеет свежий синяк под правым глазом.

Информация об одежде отсутствует, известно, что мужчина был обут в домашние тапочки.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении человека, незамедлительно обращайтесь по телефонам: 02, 102, 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10.