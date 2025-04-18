Региональные министры планируют участвовать в голосовании по выборам объектов благоустройства.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной старту голосования за объекты благоустройства в рамках инициативы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», омские чиновники рассказали, за какой объект благоустройства они будут голосовать.

Как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко, он будет голосовать за 10-й микрорайон на Левом берегу. Его коллега, министр внутренней политики региона Анастасия Терпугова, намерена поддержать объект, расположенный не в Омске.

– Я в этом году не буду голосовать за город Омск, потому что всегда, как омичка, голосовала здесь за тот или иной объект. Я видела в Калачинске благоустроенную территорию, улицу Купеческую, которую они в прошлом году сделали и в этом году доделывают. Поэтому это будет Калачинск, а вот какая территория, я вникну, посмотрю проекты, как это будет представлено, и тогда решу. Но хочется, чтобы это было что-то масштабное, сквер, наверное, какой-то. Хотя пешеходные зоны тоже хорошо. Наверное, все-таки сквер, – поделилась Терпугова.

Голосование за объекты благоустройства 2026 года продлится с 21 апреля по 12 июня.