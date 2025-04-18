Ждать тепла можно уже к воскресенью.

По данным Обь-Иртышского УГМС, снегопады завершатся в Омской области уже сегодня. Ночью и днем в субботу существенных осадков не ожидается, однако все еще будет прохладно: +1...+6 градусов.

Уже в это воскресенье в Омской области снова ожидается потепление. Температура воздуха днем составит +13...+18 градусов, а местами поднимется до +23 °С.

Однако в ночь на воскресенье снова пройдет снег с дождем. Днем синоптики обещают кратковременный дождь с грозой. Все воскресенье будет ветрено: 7–12 м/с, местами 16–21 м/с.