Омск-Информ
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·Происшествия

По предварительной информации, женщина скончалась еще до получения ожогов. 

Омские силовики инициировали предварительную проверку по факту гибели 56-летней бездомной, чей сильно обгоревший труп обнаружили сегодня около 6 утра. На него наткнулись пожарные, когда тушили возгорание в пустующем двухэтажном доме на проспекте Королева. 

В ходе предварительной проверки установлено, что омичка скончалась до получения ожогов. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначено судебно-медицинское исследование. 

Кроме того, принимаются меры для определения причин пожара. Окончательные процессуальные решения будут приниматься в соответствии со ст. 145 УПК РФ.

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·Происшествия

По предварительной информации, женщина скончалась еще до получения ожогов. 

Омские силовики инициировали предварительную проверку по факту гибели 56-летней бездомной, чей сильно обгоревший труп обнаружили сегодня около 6 утра. На него наткнулись пожарные, когда тушили возгорание в пустующем двухэтажном доме на проспекте Королева. 

В ходе предварительной проверки установлено, что омичка скончалась до получения ожогов. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначено судебно-медицинское исследование. 

Кроме того, принимаются меры для определения причин пожара. Окончательные процессуальные решения будут приниматься в соответствии со ст. 145 УПК РФ.

1294