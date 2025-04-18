По предварительной информации, женщина скончалась еще до получения ожогов.

Омские силовики инициировали предварительную проверку по факту гибели 56-летней бездомной, чей сильно обгоревший труп обнаружили сегодня около 6 утра. На него наткнулись пожарные, когда тушили возгорание в пустующем двухэтажном доме на проспекте Королева.

В ходе предварительной проверки установлено, что омичка скончалась до получения ожогов. Чтобы выяснить точную причину смерти, назначено судебно-медицинское исследование.

Кроме того, принимаются меры для определения причин пожара. Окончательные процессуальные решения будут приниматься в соответствии со ст. 145 УПК РФ.