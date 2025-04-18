Омск-Информ
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·Общество

Масштабная программа благоустройства общественных территорий действует уже семь лет.
В Омской области ежегодно тратится около 1 млрд рублей на благоустройство общественных территорий, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. За семь лет существования программы в регионе благоустроено свыше 550 общественных пространств.
Ранее к участию в конкурсах по благоустройству допускались лишь малые города, теперь в законодательство внесены поправки, позволяющие участвовать в федеральной программе и опорным населенным пунктам. Все районные центры Омской области получили статус опорных, благодаря чему смогут претендовать на получение грантов в размере от 50 до 70 млн рублей.
– В этом году у нас поставлена задача сделать пятнадцать заявок, подать на конкурс, и чтобы минимум десять малых городов и опорных пунктов у нас победили в конкурсе на благоустройство, – отметил Шнипко.
В Омске за прошедшие годы благоустроили 118 городских территорий общей стоимостью 1,9 млрд рублей, также были выполнены работы на 303 дворовых территориях на сумму 630 млн рублей.
·Общество

Масштабная программа благоустройства общественных территорий действует уже семь лет.
В Омской области ежегодно тратится около 1 млрд рублей на благоустройство общественных территорий, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. За семь лет существования программы в регионе благоустроено свыше 550 общественных пространств.
Ранее к участию в конкурсах по благоустройству допускались лишь малые города, теперь в законодательство внесены поправки, позволяющие участвовать в федеральной программе и опорным населенным пунктам. Все районные центры Омской области получили статус опорных, благодаря чему смогут претендовать на получение грантов в размере от 50 до 70 млн рублей.
– В этом году у нас поставлена задача сделать пятнадцать заявок, подать на конкурс, и чтобы минимум десять малых городов и опорных пунктов у нас победили в конкурсе на благоустройство, – отметил Шнипко.
В Омске за прошедшие годы благоустроили 118 городских территорий общей стоимостью 1,9 млрд рублей, также были выполнены работы на 303 дворовых территориях на сумму 630 млн рублей.