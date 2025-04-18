Масштабная программа благоустройства общественных территорий действует уже семь лет.
В Омской области ежегодно тратится около 1 млрд рублей на благоустройство общественных территорий, заявил на сегодняшней пресс-конференции министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко. За семь лет существования программы в регионе благоустроено свыше 550 общественных пространств.
Ранее к участию в конкурсах по благоустройству допускались лишь малые города, теперь в законодательство внесены поправки, позволяющие участвовать в федеральной программе и опорным населенным пунктам. Все районные центры Омской области получили статус опорных, благодаря чему смогут претендовать на получение грантов в размере от 50 до 70 млн рублей.
– В этом году у нас поставлена задача сделать пятнадцать заявок, подать на конкурс, и чтобы минимум десять малых городов и опорных пунктов у нас победили в конкурсе на благоустройство, – отметил Шнипко.
В Омске за прошедшие годы благоустроили 118 городских территорий общей стоимостью 1,9 млрд рублей, также были выполнены работы на 303 дворовых территориях на сумму 630 млн рублей.