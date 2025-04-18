Омск-Информ
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·Происшествия

Оружием убийства стал туристический нож.

Прокуратура Черлакского района передала в местный суд материалы уголовного дела в отношении 22-летнего парня. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).  

Как было установлено в ходе следствия, вечером 29 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с отчимом нанес ему удар туристическим ножом в грудь. От удара мужчина мгновенно умер.

Молодой человек полностью сознался в содеянном, объяснив, что не собирался убивать отчима, а просто вспылил из-за грубых выражений, которыми тот оскорбил его самого и мать.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

·Происшествия

Оружием убийства стал туристический нож.

Прокуратура Черлакского района передала в местный суд материалы уголовного дела в отношении 22-летнего парня. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).  

Как было установлено в ходе следствия, вечером 29 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с отчимом нанес ему удар туристическим ножом в грудь. От удара мужчина мгновенно умер.

Молодой человек полностью сознался в содеянном, объяснив, что не собирался убивать отчима, а просто вспылил из-за грубых выражений, которыми тот оскорбил его самого и мать.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.