Запрет будет действовать с 10 до 14 часов.

3 мая в центре Омска будет ограничено движение автотранспорта. Это связано с подготовкой к праздничным мероприятиям, посвященным Дню Победы.

С 10:00 до 14:00 перекроют движение для всех видов транспорта на участке улицы Ленина от Интернациональной до площади Победы включительно, на Банковском переулке от улицы Певцова до Соборной площади, на улице Ивана Алексеева от Соборной площади до улицы Красина, а также на улице Тарской от улицы Ленина до улицы Красина.

С 9 часов до 14 часов будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятия. В качестве объездных путей рекомендуются улицы Интернациональная, Герцена, Гагарина и проспект Маркса.