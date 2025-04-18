Ради заработка на бирже мужчина взял сразу три кредита.

Директор омской стоматологической клиники хотел заработать деньги на бирже, а в итоге потерял 6,7 млн рублей. Как сообщили в полиции, 64-летнему медику поступил звонок в мессенджере от неизвестного лица, выдавшего себя за биржевого брокера. Он убедил стоматолога вложить деньги в инвестиционные проекты.

Омич последовал рекомендациям собеседника, загрузил на смартфон два приложения, зарегистрировался на онлайн-площадке и перевел на виртуальный брокерский счет 100 долларов. Стремясь получить прибыль, мужчина в течение двух месяцев вначале перечислил собственные накопления в размере 500 тыс. рублей, а позже взял три займа на общую сумму 6,2 млн рублей, которые также перечислил на счета мошенников.

Когда мужчина попытался забрать свои деньги, ему сообщили, что его аккаунт заморожен, и для его активации требуется купить страховку за 25 тыс. долларов. До этого момента мужчина скрывал историю фиктивного заработка от близких, но, поделившись ситуацией с женой, понял, что стал жертвой мошеннической схемы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников ищут.