Градоначальник недоволен танцами молодежи на улице Ленина.

Улица Ленина в Омске превратилась в популярное место вечернего досуга молодежи. Сюда приходят студенты и подростки: одни устраивают музыкальные выступления, другие развлекаются танцами, третьи просто сидят на скамейках. Хотя большинство встреч носит безобидный характер, социальные сети показывают, что иногда они заканчиваются шумными вечеринками с употреблением алкоголя.

Городские власти приняли решение не игнорировать происходящее, а предложить молодым людям альтернативу. Мэр Омска Сергей Шелест решил рассказать молодым омичам, как нужно себя вести.

– То, что молодые люди хотят веселиться, петь, танцевать, – совершенно нормально, другое дело, как это происходит. Мы в свое время ходили на танцплощадку: живая музыка, компания, кто-то находил там друзей, кто-то любовь, без приключений тоже не обходилось, но заканчивалось все миром, да и то был парк, а тут речь идет об исторической части города, – сказал он в комментарии «Вечернему Омску».

Мэр пообещал, что в городе создадут специализированные площадки, где молодежь сможет культурно отдыхать, слушать музыку, танцевать и при этом не мешать жильцам соседних домов.

– В ближайшее время предложим молодежи несколько локаций, где они смогут создавать свою атмосферу. Планируем привлечь к этому делу музыкальные группы, диджеев, мастеров современной хореографии, чтобы студенты и старшеклассники почувствовали себя настоящими жителями молодежной столицы, – пообещал Шелест.

Он также обратил внимание на распитие молодыми людьми спиртных напитков: это прямое нарушение общественного порядка.