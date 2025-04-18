Дорожные службы пытаются справиться с последствиями нестабильной погоды.

В связи с нестабильными погодными условиями, сопровождающимися перепадами температур и выпадением снега, в Омске активно идут работы по уборке улиц и пешеходных зон.

– Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства ведут работы по очистке городских улиц. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме, – заявили в администрации.

Большое значение придается очистке прилегающих к дорогам участков, что крайне важно для безопасной эксплуатации дорог как автомобилистами, так и пешеходами. Активные работы развернуты на улицах: 12 Декабря, Степанца, Шаронова, Новокирпичной, Сибирском проспекте, Кирова, Красный Путь, Химиков, Орджоникидзе, 21-й Амурской и ряде других улиц.

Кроме того, специалисты дорожных служб занимаются механической расчисткой тротуаров на улицах, таких как Семиреченская, Перелета, 3-я Островская, Иртышская Набережная, Серова, Космическая, Кирова, Лизы Чайкиной, Масленникова, Панфилова, Березовая, 2-я Кольцевая, 2-я Дачная, 22 Апреля, Королева, Интернациональная, 10 лет Октября и прочих.

В светлое время суток на обслуживание городских дорог задействованы 272 единицы спецтехники и свыше 270 сотрудников.