Омск-Информ
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·Происшествия

Наряд полиции снял с поезда 56-летнего жителя Омска за дебош и матерщину.

Пьяный пассажир поезда Новокузнецк – Москва матерился на проводников и пассажиров, а также вел себя неадекватно. В городе Белове Кемеровской области его сняли с поезда транспортные полицейские, за нарушение общественного порядка он оштрафован.

– В отношении 56-летнего жителя Омска составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») и частью 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – об этом сообщает управление МВД на транспорте по СФО.

Нарушитель выплатит штрафы.

·Происшествия

Наряд полиции снял с поезда 56-летнего жителя Омска за дебош и матерщину.

Пьяный пассажир поезда Новокузнецк – Москва матерился на проводников и пассажиров, а также вел себя неадекватно. В городе Белове Кемеровской области его сняли с поезда транспортные полицейские, за нарушение общественного порядка он оштрафован.

– В отношении 56-летнего жителя Омска составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные частью 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») и частью 1 статьи 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции») Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – об этом сообщает управление МВД на транспорте по СФО.

Нарушитель выплатит штрафы.