Омск-Информ
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·Происшествия

Он успел совершить покупок на 6 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска ищут мужчину, который, предположительно, похитил 6 тыс. рублей с карты жителя Омска. Он попал на камеры видеонаблюдения во время совершения покупок в различных магазинах Советского округа. 

Если вы обладаете какой-либо информацией по данному инциденту, звоните по телефону: 79-35-02, 8-923-677-33-53 или 102.
·Происшествия

Он успел совершить покупок на 6 тысяч рублей. 

Сотрудники уголовного розыска ищут мужчину, который, предположительно, похитил 6 тыс. рублей с карты жителя Омска. Он попал на камеры видеонаблюдения во время совершения покупок в различных магазинах Советского округа. 

Если вы обладаете какой-либо информацией по данному инциденту, звоните по телефону: 79-35-02, 8-923-677-33-53 или 102.