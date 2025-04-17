Омск-Информ
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·Спорт

Счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.

Защитник омского «Авангарда» Павел Коледов рассказал, к чему нужно готовиться в сегодняшней игре с «Локомотивом».

– К тому же, к чему мы и готовились все эти три матча: к хорошей борьбе, к навалу на ворота и к работе все 60 минут, – заявил Коледов.

Игрок «ястребов» подчеркнул, что ключ к успеху заключается в высоком уровне подвижности игроков, постоянной борьбе и агрессивном поведении на площадке. 

– Обыграть «Локомотив» можно за счет движения, за счет работы, навязывания борьбы. Бросать больше, лезть на ворота, залазить под кожу. Обыграть их можно. Да, тяжело, но в плей-офф не бывает легко, – считает хоккеист.

Сегодня игра начнется в 19:30. Все билеты на матч уже проданы.

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·Спорт

Счет в серии 2:1 в пользу ярославцев.

Защитник омского «Авангарда» Павел Коледов рассказал, к чему нужно готовиться в сегодняшней игре с «Локомотивом».

– К тому же, к чему мы и готовились все эти три матча: к хорошей борьбе, к навалу на ворота и к работе все 60 минут, – заявил Коледов.

Игрок «ястребов» подчеркнул, что ключ к успеху заключается в высоком уровне подвижности игроков, постоянной борьбе и агрессивном поведении на площадке. 

– Обыграть «Локомотив» можно за счет движения, за счет работы, навязывания борьбы. Бросать больше, лезть на ворота, залазить под кожу. Обыграть их можно. Да, тяжело, но в плей-офф не бывает легко, – считает хоккеист.

Сегодня игра начнется в 19:30. Все билеты на матч уже проданы.

1205