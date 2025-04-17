Земельный участок можно было только сдать в аренду.

Антимонопольная служба Омской области получила жалобу на процедуру торгов, организованную администрацией Называевска. Как сообщили в ведомстве, претензию направил один из 27 участников аукциона.

На аукционе продавался земельный участок с назначением «магазины». Мэрией было предложено приобретение земли у муниципального образования. Было подано 27 заявок, и все претенденты, включая автора жалобы, допущены к торгам. Примечательно, что победу на аукционе одержал другой участник, а предпоследнее ценовое предложение сделал не жалобщик.

После завершения торгов заявитель обратился в антимонопольную службу, утверждая, что муниципалитет нарушил положения Земельного кодекса РФ, выставляя землю на продажу, в то время как она могла быть предоставлена только в аренду.

Комиссия УФАС Омской области инициировала рассмотрение данного дела. Представитель администрации Называевска аргументировал законность аукциона, мотивируя его необходимостью расширения торговых площадей и освоения пустующих земельных участков в городе.

Однако комиссия УФАС встала на сторону заявителя, признав жалобу обоснованной, а организацию аукциона неправомерной. Антимонопольное ведомство выдало распоряжение администрации Называевска отменить результаты торгов и сам аукцион.

На сегодняшний день неясно, намерено ли муниципальное образование оспаривать решение антимонопольной службы в судебном порядке.