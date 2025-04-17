Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Скоро в городе останется только четыре заведения.

В Омске продолжает закрываться известная сеть пиццерий «Кантанелло». Вслед за ресторанами на улице Ленина и в торговом центре «Топаз» прекращает работу точка на Водниках, которая проработает лишь до конца месяца.

Сейчас в городе открыто 11 пиццерий сети «Кантанелло». По информации телеграм-канала «Колчак Сити», в дальнейшем останется только четыре точки – на проспекте Мира, улице 70 лет Октября, а также на улицах Маяковского и Фрунзе. 

Остальные помещения займут рестораны федеральной сети грузинской кухни.

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·Экономика/Бизнес

Скоро в городе останется только четыре заведения.

В Омске продолжает закрываться известная сеть пиццерий «Кантанелло». Вслед за ресторанами на улице Ленина и в торговом центре «Топаз» прекращает работу точка на Водниках, которая проработает лишь до конца месяца.

Сейчас в городе открыто 11 пиццерий сети «Кантанелло». По информации телеграм-канала «Колчак Сити», в дальнейшем останется только четыре точки – на проспекте Мира, улице 70 лет Октября, а также на улицах Маяковского и Фрунзе. 

Остальные помещения займут рестораны федеральной сети грузинской кухни.

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