Компанию ему составил рецидивист, с которым новоиспеченный дедушка познакомился накануне.

В омскую полицию с заявлением о краже обратился 58-летний житель Северной Осетии, работающий дальнобойщиком. У мужчины пропало 100 тыс. рублей.

Мужчина рассказал, что привез в Омск товар, а по завершении выгрузки решил остаться в городе, чтобы отремонтировать машину. В один из вечеров он распивал алкоголь на улице Гашека с малознакомым человеком, а затем остался у него ночевать.

Спустя пару дней осетинцу позвонили родные и сообщили, что у него родился внук. Новоиспеченный дедушка позвал своего нового приятеля отпраздновать рождение внука прямо в кабине фуры. Во время распития алкоголя дальнобойщик уснул, а когда проснулся, обнаружил исчезновение 100 тыс. рублей, которые были спрятаны в заднем кармане его брюк.

Вора, ранее судимого 43-летнего жителя Ленинского округа, задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.