Ассоциация Любительского Хоккея, вице-президентом которой недавно стал омский предприниматель Святослав Капустин, организовала крутой спортивный праздник.

В Москве состоялся яркий спортивный праздник, организованный Ассоциацией Любительского Хоккея (президент – Алина Бородаева). На льду встретились сборная АЛХ и команда «Планета», представляющая Ночную хоккейную лигу. Игра была приурочена к празднованию 80-летия Великой Победы.

Зрителей, которые заполнили все места на трибунах, ждал не только зажигательный хоккей, но и выступление звезд российского шоу-бизнеса и спорта – певицы Зары, Дмитрия Колдуна, чемпионов мира по фигурному катанию Алексея Тихонова и Марии Петровой. Почетным гостем мероприятия стал трехкратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Сборная АЛХ и «Планета» уже играли год назад, и тогда победу одержали «сборники». «Планета» жаждала взять реванш и основательно подготовилась к новому поединку, заявив на игру трех вратарей и четыре полные пятерки. И, забегая вперед, это дало результат.

Игра началась с быстрой шайбы «Планеты», которая закрепила свой успех и повела 3:0 в самом начале первого периода. Однако сборная АЛХ проявила характер и постепенно завладела инициативой. Начало этому положил Кирилл Полянский, классно выбежавший на рандеву с голкипером соперника и отправивший шайбу под перекладину! Дальше была шайба Сергея Конькова, которому удалось реализовать штрафной бросок. Вскоре счет и вовсе стал равным. Казалось, вот он шанс для АЛХ выйти вперед и попробовать оторваться от соперника. Но «Планета» не дрогнула, и на первый перерыв команды ушли с ее минимальным преимуществом – 5:4.

Второй период получился крайне осторожным, что не совсем характерно для таких матчей. Но и из этого позиционного хоккея «Планета» сумела выжать максимум, забросив еще две шайбы – счет стал 7:4.

Сборной АЛХ терять было уже нечего, и ее игроки мощно устремились вперед сразу с начала третьего периода. Зрители увидели множество атак и классных действий в исполнении «сборников». Но сил на концовку осталось больше у «Планеты» – сказался фактор более длинной скамейки, о котором говорилось в начале. Забросив еще три шайбы, «Планета» установила итоговый счет на табло - 10:4. Но в таких матчах, как известно, главное – не результат, а красота игры и дружеский настрой хоккеистов. И в этом смысле матч получился что надо!

Большую помощь в организации этого спортивного праздника оказал известный омский предприниматель и меценат Святослав Капустин, недавно ставший вице-президентом Ассоциации Любительского Хоккея. Он активно поддерживает спортивные, творческие, культурные и образовательные инициативы, направленные на раскрытие новых талантов по всей России.