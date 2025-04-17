Победитель получит право на использование этого природного ресурса на 15 лет.

Министерство природных ресурсов Омской области объявило аукцион на предоставление права заниматься добычей строительного песка на участке Крутоярского месторождения, размещенном в Черлакском районе, неподалеку от села Ольховка, на берегах реки Иртыш. Проведение аукциона запланировано на 15 мая.

Участок предоставляется победителю конкурса на срок 15 лет. Заявителями на участие могут выступать российские юридические лица и граждане-предприниматели.

Минимальная стартовая ставка за право добычи составляет 2,96 млн рублей, данная сумма оплачивается единоразово в областной бюджет. Вместе с этим арендатор обязан ежегодно вносить установленную плату за добычу полезных ископаемых и другие предусмотренные законодательством налоговые обязательства.