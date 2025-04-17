Спрос на эту услугу вырос в четыре раза.

Специалисты «Авито Услуг» и «Авито Товаров» провели исследование и выяснили интересные факты о привычках омичей в вопросах чистоты. Оказалось, что традиционные мероприятия по уборке квартиры омичи проводят дважды в год: перед Великим четвергом накануне Пасхи и перед майскими праздниками.

Однако все большее число жителей предпочитает обращаться за услугами профессиональных клинеров, особенно востребованных именно в весенний сезон. Среди наиболее популярных услуг лидирует мытье окон – в марте количество заказов выросло в четыре раза. Стоимость данной услуги составляет примерно 500 рублей. Генеральная уборка помещений стала вторым популярным направлением среди заказчиков. Здесь стоимость часа варьируется от одной тысячи рублей, а спрос увеличился на 12 %. Традиционно под полной очисткой помещения подразумевается комплекс мероприятий, включающий мытье окон, полов, кухни, ванны, шторы, шкафы и кладовки. Более половины опрошенных признались, что регулярно очищают ковры и мягкую мебель.

Также интересно, что большинство участников опроса отметили положительные сюрпризы, сопровождающие процесс уборки. Почти каждый второй опрошенный признался, что во время очистки пространства обнаруживал спрятанные денежные средства. Еще одна приятная неожиданность – старые записи, чеки или даже потерянные билеты.

К слову, Пасха в 2025 году отмечается в воскресенье, 20 апреля.