В районах будет холоднее, чем в областном центре.

По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня ночью в Омской области похолодает до –3...–8 градусов. В результате местами образуются гололедные отложения. Осадки и ветер продолжатся.

В ночь на субботу похолодает до –6...–11 градусов. Осадки прекратятся, но возобновятся в ночь на воскресенье.

По данным Gismeteo, в Омске в ночь на пятницу будет до –3 градусов, а в ночь на субботу – до –6 °С.