Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Девятиэтажное здание появится напротив Центрального пляжа.  Его возведут на месте кафе. 
В Омске напротив Центрального, бывшего Куйбышевского, пляжа на Иртышской набережной планируется строительство новой гостиницы. Девятиэтажное здание расположится на улице Чкалова. По документам отель хотят построить к концу 2027 года, уточняет omsk_putevoditel
Ранее на этом участке располагалось пляжное кафе, ныне демонтированное. Новый объект расположится напротив существующих советских отелей «Турист» и «Маяк». 
Строительство, вероятно, начали в IV квартале 2024 года, а завершение работ предполагается к концу 2027 года. Проект курирует компания-заказчик ООО «УК «Омскстройгруппинвест», техническое сопровождение осуществляет ООО «Автотранзит».
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·Экономика/Бизнес

Девятиэтажное здание появится напротив Центрального пляжа.  Его возведут на месте кафе. 
В Омске напротив Центрального, бывшего Куйбышевского, пляжа на Иртышской набережной планируется строительство новой гостиницы. Девятиэтажное здание расположится на улице Чкалова. По документам отель хотят построить к концу 2027 года, уточняет omsk_putevoditel
Ранее на этом участке располагалось пляжное кафе, ныне демонтированное. Новый объект расположится напротив существующих советских отелей «Турист» и «Маяк». 
Строительство, вероятно, начали в IV квартале 2024 года, а завершение работ предполагается к концу 2027 года. Проект курирует компания-заказчик ООО «УК «Омскстройгруппинвест», техническое сопровождение осуществляет ООО «Автотранзит».
3199