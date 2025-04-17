Власти вводят особый режим.

Сергеем Шелестом вчера, 16 апреля. Согласно документу, вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения двухквартирного жилого дома № 3 в поселке Биофабрика, расположенного в Центральном округе. Администрация города Омска приняла постановление № 308-п, подписанное мэромвчера, 16 апреля. Согласно документу, вводится режим повышенной готовности в связи с угрозой обрушения двухквартирного жилого дома № 3 в поселке Биофабрика, расположенного в Центральном округе.

Экспертиза, проведенная специалистами Федерального государственного казенного учреждения «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», показала критическое состояние строительных конструкций здания, построенного еще в 1937 году. Стены и перекрытия значительно повреждены и деформированы, вследствие чего существует реальная угроза жизни и безопасности всех находящихся поблизости людей.

Согласно постановлению, специалисты экстренных служб обязаны организовать постоянное наблюдение за зданием и провести немедленную эвакуацию проживающих там граждан в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Департамент жилищной политики администрации должен обеспечить срочное расселение жильцов из опасного жилья.

Стоит отметить, что ранее этот объект уже признавался аварийным и подлежащим сносу в апреле 2019 года. Однако необходимые меры своевременно приняты не были, что привело к дальнейшему ухудшению состояния строения и обострению риска для жителей.