Чтобы вернуть ее, чиновникам пришлось судиться.

Администрация Центрального округа Омска подала иск в суд на 52-летнего индивидуального предпринимателя, который незаконно расширил свой участок на улице Звездова, поставив забор. При этом мужчина захватил 259 кв. м дороги, которая принадлежит городу. На просьбы чиновников вернуть землю омич не реагировал.

Суд встал на сторону администрации и дал предпринимателю 14 дней на демонтаж забора. Приставы уведомили омича о решении суда, которое необходимо исполнить. Также мужчине ограничили выезд за пределы страны. Однако, как сообщает служба судебных приставов, омич все равно не спешил освобождать земельный участок.

В итоге приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора. В итоге забор все-таки снесли.