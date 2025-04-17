Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла накануне рано утром.
Вчера, 16 апреля, около 05:22 на проспекте Королева в Омске произошел пожар. Горели трава и вещи.
Тушить возгорание выезжали 4 сотрудника МЧС. Они ликвидировали открытое горение в 06:01. Площадь пожара составила 2 кв. м.
На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело женщины.
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·Происшествия

Трагедия произошла накануне рано утром.
Вчера, 16 апреля, около 05:22 на проспекте Королева в Омске произошел пожар. Горели трава и вещи.
Тушить возгорание выезжали 4 сотрудника МЧС. Они ликвидировали открытое горение в 06:01. Площадь пожара составила 2 кв. м.
На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело женщины.
1060