Суд назначил суровое наказание молодым убийцам.

В Новом Уренгое вынесен приговор двум жителям Тюменской области, 19 и 17 лет, за жестокое убийство вахтовика из Омской области.

Трагедия произошла в апреле 2024 года. Молодые люди работали на стройке в районе Коротчаево и познакомились с вахтовиком на железнодорожной станции. Предложив ему дождаться поезда в своем общежитии, они привели его туда, купив по дороге алкоголь. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, переросший в жестокое избиение.

– Они в течение нескольких часов били потерпевшего руками и ногами, куском электрического кабеля, а также прижигали его тело разогретой электрической плиткой. Смерть омича наступила под утро от многочисленных травм головы, грудной клетки, живота и таза, приведших к развитию травматического шока. Убитому было причинено свыше 67 повреждений, – уточнили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

После убийства старший из осужденных воспользовался банковской картой жертвы, чтобы купить алкоголь.

Суд признал их виновными в умышленном причинении смерти с особой жестокостью, совершенном группой лиц (п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Старший из осужденных также признан виновным в краже с банковского счета погибшего (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Суд приговорил 19-летнего преступника к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год. Несовершеннолетний осужденный получил 9 лет воспитательной колонии. Кроме того, суд обязал их выплатить 9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.