Омск-Информ
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·Авто

Мужчин поймали в течение прошлого года.
Суды Омской области лишили свободы троих водителей, пойманных с поддельными правами за рулем. Как сообщили в ГИБДД, так, 28-летнего омича, остановленного 27 февраля прошлого года, отправили в колонию на 4 месяца. На полгода ограничили свободу 19-летнему жителю Омского района. На полгода в колонию отправился 38-летний мужчина, который попался 31 октября.
– Печальная статистика на дорогах свидетельствует о том, что в результате административного расследования многих дорожно-транспортных происшествий выясняется, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения, – отметили в ГИБДД,
Чаще всего омичи покупают удостоверения через интернет. Распространенной причиной такой покупки является судебное решение о лишении действующих прав за пьяное вождение или по другим основаниям.
·Авто

Мужчин поймали в течение прошлого года.
Суды Омской области лишили свободы троих водителей, пойманных с поддельными правами за рулем. Как сообщили в ГИБДД, так, 28-летнего омича, остановленного 27 февраля прошлого года, отправили в колонию на 4 месяца. На полгода ограничили свободу 19-летнему жителю Омского района. На полгода в колонию отправился 38-летний мужчина, который попался 31 октября.
– Печальная статистика на дорогах свидетельствует о том, что в результате административного расследования многих дорожно-транспортных происшествий выясняется, что виновник аварии не имеет водительского удостоверения, – отметили в ГИБДД,
Чаще всего омичи покупают удостоверения через интернет. Распространенной причиной такой покупки является судебное решение о лишении действующих прав за пьяное вождение или по другим основаниям.